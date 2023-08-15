С участием экспертов Международной организации были проведены раскопки на территории бывшей тюрьмы, расположенной в городе Шуша. Ранее, 2 июня, было проведено расследование в непосредственной близости от обнаруженного здесь места, где были захоронены 4 человека. Было установлено, что на этой территории захоронено больше человеческих останков.

Как передает АПА, об этом сообщил сотрудник рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Заур Исмаилов.

По его словам, в результате проведенных раскопок с 12 по 24 июня были обнаружены останки 13 человек:

«В результате исследований и раскопок, проведенных на следующем этапе с 1 по 15 августа, было обнаружено это массовое захоронение. Здесь находятся человеческие останки, принадлежащие 17 людям. Местом этого массового захоронения служил колодец для сбора сточных вод на территории тюрьмы. Азербайджанские пленные и заложники, подвергшиеся здесь пыткам, были убиты, брошены в колодец и захоронены в хаотичном порядке. При визуальном осмотре скелетов видно, что они были захоронены в различных формах: лицом вниз, головой вниз, в согнутом виде. Гвозди для подков были обнаружены брюшных полостях 6 скелетов. Рядом с одним скелетом была обнаружена гильза от автомата. На многих скелетах видны места от ударов режущими и колющими инструментами, что свидетельствует о пытках. Хочу также отметить, что всего за лето на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены останки 34 человек. Глядя на следы пыток, которые видны на обнаруженных здесь человеческих останках, еще раз убеждаешься в том, что Армения действует вопреки нормам международного права, требованиям международных конвенций и не соблюдает их».