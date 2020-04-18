Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Заболевание протекает практически бессимптомно, состояние командующего оценивается как удовлетворительное, написал замминистра. Он добавил, что в настоящее время Балан находится в самоизоляции.

При этом Национальная гвардия продолжает выполнение задач, обязанности командующего исполняет первый заместить, генерал-лейтенант Владимир Кондратюк, подчеркнул Геращенко.

| 2020-04-18T00:35:57+00:00 18 апреля 2020, 09:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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