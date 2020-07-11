Командующий ХАМАС бежал в Израиль

Высокопоставленный командир военного крыла ХАМАС Изз ад-Дин аль-Кассам, которого подозревали в сотрудничестве с Израилем, бежал из Газы, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на палестинские источники.

«Мужчина, возглавлявший водолазное спецподразделение ХАМАС, бежал из Газы на лодке ЦАХАЛ (армии обороны Израиля — ред.)», — сообщает газета.

Палестинец бежал, взяв с собой компьютер, содержащий важную информацию военного характера, в том числе о деятельности водолазного подразделения, а также деньги и часть специального оборудования, говорится в публикации. По данным газеты, еще один командир ХАМАС был недавно арестован палестинской контрразведкой по подозрениям в сотрудничестве с Израилем.