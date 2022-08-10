Командование США в Африке (AFRICOM) возглавил генерал Майкл Лэнгли. Об этом сообщает «Голос Америки» .

По данным издания, Лэнгли стал первым афроамериканским четырехзвездным генералом за 246-летнюю историю Корпуса морской пехоты. До этого Лэнгли занимал должности командующего силами морской пехоты, Атлантики и командования морской пехоты.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что Лэнгли обладает «уникальным сочетанием характера, компетентности, мужества, опыта и знаний».