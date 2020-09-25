Командиры АОК предстанут перед судом в Гааге

Сотрудники международной миссии ЕС в Косово (EULEX) провели в пятницу, 25 сентября, обыск в офисе Содружества ветеранов Армии освобождения Косово (АОК) в Приштине. В ходе этой спецоперации задержан председатель организации, активный участник войны 1998-2000 годов Хисни Гуцати, которого отправят в Гаагу, где размещается Специальный трибунал по расследованию военных преступлений в Косово.

Днем ранее в столице Косово был задержан один из бывших руководителей АОК Салих Мустафа. Как отмечалось в пресс-релизе спецтрибунала, «Мустафа будет в ближайшее время доставлен в следственный изолятор в Гааге и предстанет перед судьей, который вынесет решение о его аресте». Салиха Мустафу, в частности, подозревают в жестоких пытках и убийствах мирных жителей в ходе войны за независимость Косово.

Задержания Мустафы и Гуцати стали первыми с начала деятельности Специального трибунала по расследованию военных преступлений в Косово. Этот судебный орган был учрежден в 2015 году для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в Косово с 1998 по 2000 годы. Поводом для его создания стал доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены АОК в конце 1990-х — начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами.