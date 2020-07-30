Колумбия расследует разгром здания венесуэльского консульства в Боготе

Ранее глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что штаб-квартира венесуэльского консульства в Боготе была полностью разграблена и разгромлена. Он также приложил к публикации в Twitter видеозапись, на которой видно сломанную мебель, выбитые окна и исписанные граффити стены. По мнению Венесуэлы, Колумбия грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях.