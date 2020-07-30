Колумбия расследует разгром здания венесуэльского консульства в Боготе

Колумбия проведет расследование инцидента со зданием венесуэльского консульства в Боготе, сообщает МИД страны.
Ранее глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что штаб-квартира венесуэльского консульства в Боготе была полностью разграблена и разгромлена. Он также приложил к публикации в Twitter видеозапись, на которой видно сломанную мебель, выбитые окна и исписанные граффити стены. По мнению Венесуэлы, Колумбия грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях.
«Что касается акта вандализма в отношении здания консульства соседней страны в Боготе, то власти проведут расследование этих фактов, включая версию о том, что дипломаты сами забрали оборудование и предметы из-за неуплаты им заработной платы», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Колумбии в Twitter.
Тем не менее, МИД Колумбии обратился к полиции страны с просьбой усилить надзор на этом участке.