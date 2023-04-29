Потребление колбасных изделий в мире растет из года в год. И хотя рост цен на продукты питания заставляет многих пересмотреть свою продовольственную корзину, переработанные продукты из мяса не сдают позиций. Это быстрый перекус в повседневной жизни и обязательный атрибут большинства застолий.

В Азербайджане на прилавках есть как местная, так и привозная колбаса. В прошлом году в страну было импортировано 5 236 тонн колбасных изделий на сумму 16,224 млн долларов США. В республике же в 2022 году было произведено 27 176 тонн данной продукции.

Ценовой диапазон широк, но большинство по понятным причинам голосует манатом за дешевый и средний ценовой сегмент, хоть и понимают – ничего хорошего в таких продуктах нет и быть не может. Впрочем, и дорогая колбаса неполезна, но там обычно состав лучше.

«Беру колбасу редко, но ту, что стоит дороже, надеюсь, что в ней хотя бы и правда есть нормальное мясо. Выбираю или отечественную, от уже зарекомендовавших себя производителей, или импортную. Продукцию незнакомых местных фирм брать как-то не решаюсь, уже не раз читала про цеха с антисанитарными условиями. А ведь выявляют наверняка только малую часть, остальные так и продолжают работать», – делится одна из покупательниц, кладущая в продуктовую тележку палку сервелата.

«И мы время от времени приобретаем колбасу и сосиски. Дети такую еду любят, а я не могу им отказать. Хотя, когда читаю состав на упаковке, становится не по себе. Сплошь красители и консерванты. Полезнее купить мясо и что-то из него приготовить, уж точно знаешь, что ешь», – говорит другая покупательница.

В этом месяце Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнародовало результаты мониторинга качества колбасно-сосисочной продукции. Из 89 отобранных продуктов в 9 были выявлены несоответствия нормативным документам. В некоторых вместо заявленной говядины оказалось куриное мясо, в некоторых – мяса не оказалось вовсе.

Периодически в стране выявляют мясо неизвестного происхождения и мясо павших животных, и нередко именно оно идет на производство колбасных изделий.

Глава Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов рассказал, что звонки от потребителей с жалобами на качество колбасных изделий – не редкость.

«Есть колбасы, килограмм которых стоит дешевле килограмма мяса, и тут возникает логичный вопрос: из чего они сделаны? Существует вероятность, что в некоторых используется мясо павших сельскохозяйственных животных. В других – субпродукты, кости, кожа, соя, крахмал, всякие усилители вкуса, красители, консерванты.

В зарубежных колбасах и сосисках всегда много химии, ведь пока их доставят из другой страны и реализуют, пройдет немало времени. А значит, у продукта должен быть большой срок годности. Среди местной продукции немало хорошей, но проблема подпольных цехов существует, и не один год», – говорит Гусейнов.

Как отличить качественную колбасу от некачественной? По его словам, нужно внимательно изучать состав на упаковке, и он должен быть на государственном языке. Чем меньше срок годности – тем меньше химии. Но другой вопрос: всегда ли информация на этикетке соответствует действительности? Этот момент надо строго контролировать.

Тема колбасных изделий сомнительного качества в нашей стране поднимается часто, говорит руководитель движения «Здоровое общество» Эльчин Байрамлы. Одна из проблем – непрозрачность такого производства.

«Многие слышали о случаях сдачи павших животных в колбасные цеха, а кто-то даже лично знает таких людей и уже не может есть такую продукцию. А еще, что только не кладут в некоторые колбасы – заменители мяса, картон, ингредиенты непонятного происхождения. Цена – один из индикаторов, если она подозрительно дешевая, значит с продуктом что-то не то.

Не может не вызвать вопросов, когда килограмм колбасы дешевле килограмма мяса. Надо, – говорит он, – учитывать также расходы на производство, транспортировку, налоги, оплату труда работников. И ведь компания еще должна получить прибыль. Денежные штрафы в отношении недобропорядочных производителей нельзя назвать действенными. Потому что они зарабатывают в 10 раз больше, чем сумма штрафа. Нужны механизмы, которые будут работать. Интересно, если владельцам колбасных цехов предложить в прямом эфире съесть их же продукцию, сделают ли они это? Но колбаса должна быть куплена в магазинах, а не привезена ими с собой».