Согласно информации, распространенной в социальных сетях, 23 июня 2022 года в Бейляганском районе страны 15 хлопкоробов были госпитализированы в местную больницу с симптомами отравления.

Как сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями), состояние госпитализированных стабильное.

«Указанные лица находятся под стационарным наблюдением. В течение дня они будут выписаны для получения амбулаторного лечения», — сказали в ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по факту в Бейляганской районной прокуратуре начато расследование (https://www.turan.az/ext/news/2022/6/free/Social/ru/6394.htm)

Как не странно, в информации, распространенной Генеральной прокуратурой, ничего не говорится о том, на землях какой компании произошло отравление.

Как удалось выяснить #, сбором и переработкой хлопка в Бейлаганском районе занимаются компании «Azərpambıq» и «MTK İK» MMC.

Мы решили выяснить, на землях какой из этих компаний произошло отравление хлопкоробов. Для получения ответа мы связались с помощником прокурора Бейляганского района Горхмазом Дадашзаде, но, к сожалению, он отказался ответить на наши вопросы.

Мы также обратились в пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана. Прокурор пресс- службы Кянан Зейналов попросил нас отправить ему вопросу по Whatsapp. «Мы обязательно вам ответим», — пообещал нам Кянан Зейналов. К сожалению, мы так и не получили ответ из пресс-службы Генпрокуратуры.

Тогда мы решили обратиться в компании “Azərpambıq” и “MTK İK”. К сожалению, наши попытки связаться с компанией «Azərpambıq» не увенчались успехом.

Но нам удалось связаться с сотрудником MKT IK Рахманом Мамедовым. “Это отравление не имеет никакого отношения к нашей компании», — заявил Рахман Мамедов.

Однако председатель Бейляганского муниципалитета Новруз Гулиев опроверг Рахмана Мамедова. «Отравление произошло на территории МКТ IK. Не стоит придавать значение этой истории. Это было легкое отравление. Представители компании оказывают пострадавшим всестороннюю помощь», — сказал Новруз Гулиев.

Между тем напомним, что 11 июня 2018 года массовое отравление на хлопковом поле произошло в селе Симада Саатлинского района. 23 хлопкороба были доставлены в Центральную больницу Саатлинского района с диагнозом «острое химическое отравление». Как заявил 12 июня 2018 года # представитель главы исполнительной власти Саатлинского района Хамза Алиев, поле, на котором произошло отравление, принадлежало компании ООО «МКТ».

В тот же день Генпрокуратура распространила информацию о том, что отравление произошло в фермерском хозяйстве Лятифа Халилова (https://zerkalo.az/kto-vinovat-holding-ili-fermer/).

Интересно, кого Генпрокуратура объявит виновным на этот раз?