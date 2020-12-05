Когда народ и власть едины – страна непобедима

В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века Армения открыто выступила с территориальными притязаниями на исторические земли Азербайджана и развязала военную агрессию против нашей страны. Воспользовавшись господствовавшим в тот период хаосом в Азербайджане, Армения оккупировала 20% наших земель, более 1 миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов в результате проведенной Арменией этнической чистки.

Продолжавшийся около 30 лет переговорный процесс по устранению последствий военной агрессии против Азербайджана и выполнению резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884 оказался безрезультатным из-за деструктивной позиции Армении и полного бездействия Минской группы ОБСЕ.

А провокационные заявления, с которыми военно-политическое руководство Армении последовательно выступало начиная с 2019 года, такими как «Карабах – это Армения и точка», и предпринятые им действия целенаправленно и полностью нарушали переговорный процесс. Тем самым Армения еще раз продемонстрировала, что ее настоящая цель заключалась в укреплении существующего статуса-кво и аннексии территорий Азербайджана.

Принятая Арменией стратегия национальной безопасности и военная доктрина, носившая агрессивный и наступательный характер, расширение политики незаконного заселения оккупированных территорий за счет переселения этнических армян из Сирии и Ливии, призыв к «новой войне за новые территории», решение создать «добровольческие отряды», состоящие из гражданских лиц, провокации, совершенные 12 июля 2020 года на армяно-азербайджанской государственной границе в Товузском направлении, которая находится в 250 км от Карабаха, попытки захвата на этом участке границы нефтепроводов и газопроводов, идущих на Запад, попытки привлечения ОДКБ к этому конфликту, а также эскалация напряженности на линии соприкосновения войск в целом, концентрация войск на территориях, прилегающих к линии фронта, накопление большого количества оружия и боеприпасов, все вышеперечисленное свидетельствовало о подготовке Армении к широкомасштабному наступлению.

Однако то, что в течение 30 лет оккупации армяне лишили Азербайджан источников воды и грозились превратить в Cахару, уже само по себе является бесчеловечным.

Азербайджан неоднократно заявлял, что незаконное присутствие армянских войск на оккупированных территориях является главной угрозой миру и безопасности в регионе и в любой момент может привести к обострению ситуации.

В ответ на провокацию и очередную военную агрессию Армении 27 сентября азербайджанский народ начал Отечественную войну за освобождение своих земель от оккупации, для принуждения Армении к миру и выполнения ею требований известных резолюций Совета Безопасности ООН, возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам и восстановления справедливости. Весь азербайджанский народ мобилизовался и проявил солидарность во имя этой священной цели.

В результате продолжавшихся 44-дневных военных операций победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации в целом более 300 населенных пунктов, включая города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, занимающих особое место в истории и культуре азербайджанского народа. Была освобождена Шуша, считающаяся венцом Карабаха, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз Зангиланского района, поселок Гадрут и многие села Ходжавендского района, село Суговушан Тертерского района, несколько сел Ходжалинского и Лачинского районов, а также важные стратегические высоты в Агдеринском, Муровдагском и Зангиланском направлениях.

Доблестные азербайджанские солдаты и офицеры, продвигаясь шаг за шагом, преодолели инженерно-укрепительные системы, построенные Арменией на протяжении многих лет, наши земли были освобождены ценой жизни и крови отважных солдат и офицеров.

Победы, одержанные Азербайджаном в военной сфере, в особенности, освобождение города Шуша от вражеской оккупации надолго останутся в памяти нашего народа.

Город Шуша является колыбелью культуры, музыки и консерватории Азербайджана. Шуша – Родина великих композиторов, таких, как Узеир Гаджибеков, Солтан Гаджибеков, Фикрет Амиров, Ниязи, великих певцов – Бюльбюля, Рашида Бейбутова, внесших большой вклад в мировое вокальное искусство. Город Шуша дал Азербайджану 23 народных артиста, ставших известными на весь мир. Вот почему народ Азербайджана никогда не смог бы смириться с ее оккупацией.

Освобождение Шуши стало переломным моментом в ходе войны и привело к признанию Арменией своего поражения, вынудило вывести свои вооруженные силы из окупированных – Кяльбаджарского, Агдамского и Лачинского районов Азербайджана. И это стало торжеством военно-политической дипломатии руководства Азербайджана.

Посещение зарубежными корреспондентами, представителями дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, освобожденных городов, произвело на них удручающее впечатление.

Некогда оживленные города, такие как Физули, Агдам, Джабраил, Кубатлы, Зангилан и Кяльбаджар, население которых составляло от 40-50 тысяч граждан, были настолько разрушены, что посетившие эти районы корреспонденты Евроньюс, Франсе 24 и многих других агентств, запечатлевшие ужасающие последствия войны, назвали их – «Хиросима Кавказа».

Армянские оккупанты вторглись на чужую землю, эксплуатировали ее, изменяя названия населенных пунктов, разрушая наши исторические памятники, создали ложную историю и карты.

Уже предпринимаются шаги в правовой плоскости. В скором времени начнется процесс оценки нанесенного ущерба.

Мы восстановили справедливость. Мы восстановили историческую правду.

И как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу: «Начинается новая эра для нашей страны. Новая эра созидания, эра развития, эра восстановления наших освобожденных территорий».

Решительность и воля, экономическая мощь Азербайджанской Республики, строительство современной армии, единство народа и власти явились важными факторами, обеспечившими победу нашей страны. Гордый азербайджанский народ, воодушевленный богатой историей государственности и военной историей наших предков, написав еще одну славную героическую летопись, одержал историческую победу над врагом.

В целях увековечивания этой неоценимой победы, превратившейся в торжество могущества народа и национальной гордости, представляющей исключительное значение с точки зрения авторитета и дальнейшего развития нашего государства, Президентом страны, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым принято решение ежегодно торжественно отмечать 8 ноября как День Победы в Азербайджанской Республике.

Посол Латиф Гандилов, специально для Беларускай праўды