Когда легким движением руки политика превращается в…

Начнем с того, что политика, как говорится, не институт для благородных девиц и поэтому ее надо воспринимать такой, какая она есть в действительности.

Но людей нельзя винить, тем более наказывать за то, что они верили или продолжают верить во что-то, в кого-то.

Да, какие только надежды мы не возлагали на Соединенные Штаты? С какой искренностью, порою даже детской наивностью следили за каждым заявлением, за каждым предложением американских политиков и дипломатов.

«Американцы так говорят!», «В Америке принято так!» — подобными замечаниями можно было, как говорится, посадить на место самого строптивого местного политика.

Признаться, США для нас были не только родиной демократии и свободы, но и центром политической правды и принципиальности, — в свое время кроме лево -радикалов почти все относились к ним с большим, даже огромным доверием.

Но все это осталось позади, эпоха романтического, как говорится, некритического американизма завершилась. Остался позади и тот политический инфантилизм, с которым мы анализировали мировую политику. На ее место пришли холодная расчетливость и железная логика.

Поэтому, когда на прошлой неделе сообщили, что часть американских сенаторов обратилась с письмом к новому президенту Джо Байдену, чтобы, тот наказал Турцию и турецких политиков, мы вовсе не удивились этому – ведь, с самого начала говорилось, что байденовский период политики США будет весьма холодным для Анкары.

Но, как известно, американцы любят знать, как же относятся к ним другие нации и народы, с этой целью проводят даже специальные соцопросы. Но без этих опросов можно сказать, что как мировой судья и полицейский США не очень-то симпатизируют другим народам.

Мы попытались вникнуть в суть аргументов американских демократов — сенаторов, но не нашли ни одного тезиса достойного внимательного изучения: опять старые аргументы о турецком, точнее эрдогановском авторитаризме, старая, уже изжитая себя тема о С-400!

В очередной раз заявляется, что якобы ракетно-зенитные комплексы С-400 не сходятся с натовскими стандартами. Возможно, так и есть. Но ведь должен же быть какой-то выход из этой тупиковой ситуации!

Американцы не намерены продать Анкаре свои комплексы «Патриот». Даже в свое время президент Трамп заметил, что Турция была вынуждена приобрести российские комплексы. Но сенаторы – демократы, продолжая тиражировать старые аргументы, фактически игнорируют право Турции обеспечивать безопасность собственного воздушного пространства.

Турция является союзником США, членом НАТО. Наверное, в истории Блока впервые по отношению к стране-члену Альянса выдвигаются такие тяжелые обвинения. Интересно, что другие члены Альянса, например, Греция также весьма активно сотрудничает с Россией в военно- техническом плане. Но натовские ревизионисты почему-то этого не замечают.

Мы вовсе не думаем, что истеричные заявления проармянских американских сенаторов-демократов приведут к серьезным осложнениям в отношениях США с Турцией. Нет, наверное, этого не будет. Но чувствуется, что некоторые политические центры в США хотят превратить Анкару в свою марионетку.

И все это происходит в том числе, из-за того, что в Вашингтоне хотят видеть в качестве государства- лидера на Ближнем Востоке не Турцию, а более послушную Саудовскую Аравию. Более того, обвиняя Турцию в авторитаризме, те же сенаторы забывают, что в регионе близкими партнерами США являются деспотические арабские монархии. США имеют с Саудовской Аравией военные сделки на сотни миллиардов долларов.

Конечно, турецкая демократия не является идеальной, но она все же не такая деспотическая, как саудовская монархия. Плюс, сама политическая система США, их политическая архитектура также не является идеальной, в чем мы убеждались не раз, – эта страна еще не освободилась даже от расистских предрассудков…