«Двойка» по географии

Десятого ноября в Нагорном Карабахе на территории российского военного городка открыт православный храм в честь Рождества Христова. В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.

Человек, не очень дружащий с географией, прочитав это сообщение, вполне может предположить, что данное событие произошло в одном из уголков России. Естественно, он, прогулявший достаточное количество уроков в средней школе, допустит ошибку. Однако можно ли его винить в этом? Ведь все детали так и кричат – «дело было в России!» Но люди сведущие могут задать резонные вопросы, причём вовсе не риторические, а требующие серьёзного анализа и не менее серьёзных ответов. Ну, например, вот такой вопрос: а почему собственно не было принято никаких мер, чтобы даже полные профаны в географии могли точно определить, на территории какого государства происходит сие мероприятие? Ведь ещё в ходе 44-дневной войны президент России открыто заявил, что Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана. И что теперь? Почему практика не соответствует теории?

Аль Путин вам не указ?

Вот ещё один нюанс, вызывающий недоумение. Почему буквально все СМИ России, освещая данное событие, пишут «в Нагорном Карабахе на территории российского военного городка под Степанакертом”? Можно, конечно, быть супероптимистом и радоваться тому, что коллеги хотя бы не использовали вместо «Нагорного Карабаха» нецензурное слово «Арцах». Но даже оптимисту хочется спросить: а что это за населённый пункт такой – «Степанакерт»? Если верить главе России, эта территория принадлежит Азербайджану. Следовательно, и топонимы должны использоваться соответствующие. Насколько нам известно, база миротворцев находится близ Ханкенди, специально построенного для отдыха Карабахских ханов (впрочем, название этого населённого пункта о том и сообщает). Неужели большинство российских журналистов столь безграмотны? Так надо учить матчасть, прежде чем садиться за клавиатуру.

Есть и другие вопросы. Мы ещё вернёмся к некоторым из них, но теперь хотелось бы вкратце высказать своё видение событий.

Намёк поняли!

Если кто-то думает, что открытие православного храма на исконно азербайджанских территориях это всего лишь гуманитарная акция, глубоко ошибается. И в СМИ, и в социальных сетях давно уже муссируются слухи о том, что Россия всерьёз задумывается о реализации крымского варианта в Карабахе. Слухи? Но если учесть некоторые наглые заявления российских политиков, которых по праву считают рупором Кремля, то относиться к данным утверждениям лишь как к слухам было бы наивно. Примечательно, что всего за день до рассматриваемого события там же прошли торжественные церемонии открытия памятника миротворцу и Аллеи российской славы. На Аллее установлены бюсты 10 деятелей истории и культуры России. Особенно «привлекательны» в этом списке Александр Невский, бюст которого установлен первым на Аллее, и Денис Давыдов. Знакомые с российской историей и войнами, которые вела Российская Империя, этот намёк оценят без особых подсказок.

Но ведь сейчас не 19 век!

Словом, Россия ведёт себя на нашей земле так, как будто на дворе 19 век, и Туркменчайский договор между Российской империей и Ираном только что подписан. Ну, раз так, раз проявляется такая политическая «невоспитанность» и предвзятость, надо бы напомнить северянам: вы тут в гостях, и только! А вести себя в гостях по-армянски, уж извините, об этом мы с вами не договаривались. Естественно, напоминание рядовых граждан в данном случае не имеет никакого смысла, и в дело должны включиться наши государственные структуры. Да, Россия сильная держава, Россия не считается с международным правом и очень часто ведёт себя как настоящий пират 21 века, но всё это ничего не значит, когда речь идёт о суверенитете и территориальной целостности нашего государства. Именно ради этого сложили год назад головы 3 тысячи шехидов. Это земля наша, и вести себя на ней по-хозяйски положено только нам.

А куда смотрит ГКРРО?

И, как обещали, возвращаясь к вопросам. Интересно, а как отреагировал на данный демарш России наш Комитет по работе с религиозными образованиями? Мы обратились в пресс-службу структуры с этим вопросом. Там нам ответили, что будут отвечать лишь на электронное обращение, что мы и сделали посредством официального сайта ГКРРО. Но, как это многократно было и прежде, ответ в течение дня так и не был получен. Хотя нас заверяли в обратном. Ближе к вечеру мы вновь связались с представителем Комитета. Нам ответили, что никакого обращения они не получали, и потребовали вновь повторить процедуру. На нашу просьбу ответить письменно на наш устный вопрос, состоящий всего из одного предложения, нам заявили, что это категорически запрещено. Вот так.

Направлять какие-то критические стрелы в сторону Комитета в целом относительно его функционирования, мы не намерены. Но вот работа с медиа в данной структуре просто ниже плинтуса. Для того, чтобы распространять в прессе заранее заготовленные ПР особого умения и большого штата работников не требуется. Но вопрос остаётся открытым: если Карабах – это территория Азербайджана, о чём заявлял и Путин, то открытие любого религиозного учреждения обязательно должно согласовываться в ГКРРО. Было ли такое? Наверняка, нет. А если не было, то почему этот самый ГКРРО молчит? Или прессу не читает? Но ведь есть же у них пресс-секретарь, другие работники. Неужели и это сделать так трудно?