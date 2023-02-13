Мы ожидаем присутствия агентств ООН в Карабахе и Лачинском коридоре, особенно сейчас. Об этом в интервью CivilNet заявила французский депутат Европарламента, бывший министр по европейским делам Франции Натали Луазо, известная своей давней проармянской позицией.

«Я хотела бы, чтобы в Лачинский коридор в срочном порядке была отправлена миссия по сбору фактов. Это будет роль Совета Безопасности ООН: пойти, увидеть и заявить. В таком случае не нужно отказываться от перспективы принятия резолюции в СБ ООН», – считает Натали Луазо.

Сразу вслед за этим выступил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. Он заявил, что идея об отправке представителей ООН в Карабах едва ли реалистична.

Из международных и иностранных организаций до сих пор в Карабахском регионе работает только Международный комитет Красного Креста, а «гуманитарные агентства ООН разрешение азербайджанцев и армян на доступ в анклав так и не получили, даже для проведения первичной миссии по оценке потребностей», — отметил он.

По словам Ильичева, «трудности возникают по политической причине невозможности выдержать равноудалëнную позицию со сторонами, включая модальности заезда и выезда в регион, отчётности, контроля и юридической основы для выстраивания гуманитарной деятельности».

«В этих условиях отсутствия подвижек по налаживанию даже международного гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции СБ ООН, едва ли реалистично», — заявил российский дипломат.

К тому же, сказал он, не всегда миротворческие миссии, развëрнутые по мандату СБ ООН, пользуются доверием у принимающих государств.

Действительно, международные миссии могут привлекаться к работе в Карабахском регионе только при согласии всех сторон конфликта. А точнее, и в первую очередь – Азербайджана, поскольку речь все-таки идет о его суверенной территории. Луазо об этом как-то не упоминает. Баку же до сих пор никакого желания видеть дополнительное иностранное присутствие на своей земле не изъявлял. Мало того, Азербайджан уже не раз на высоком уровне (и президент, и глава МИД) давал понять, что ожидает и вывода РМК (российский миротворческий контингент) в 2025 году, после первого же срока пребывания (так что господину Ильичеву тоже радоваться нечему). Итак, на что же тут может надеяться Луазо и иже с нею? Что после ухода РМК, или даже в его присутствии, Совбез ООН примет решение о направлении некой миссии в Карабах через Лачинский коридор? А что если Азербайджан будет против, и просто не пропустит непрошеных гостей, если они попытаются въехать с территории Армении?

На эти вопросы # ответили иностранные аналитики.

«По моему мнению, присутствие наблюдателей ООН в описываемой зоне вряд ли возможно, — говорит политолог, профессор Черноморского Международного Университета (Тбилиси) Ника Читадзе. – Для этого, согласно главе VII Устава ООН нужна резолюция Совета безопасности ООН, и я думаю, что Россия использует право вето в этом случае».

По его словам, главная причина в том, что Россия не пожелает уступить монополию в «миротворческом» процессе. «Как мы знаем, в конце 2020 года Россия направила около 1980 «миротворцев» в регион, и она не захочет какого-либо другого иностранного присутствия там.

А главный вопрос сейчас в том, чтобы вывести российские «миротворческие» войска из бывшей зоны конфликта, потому что Россия играет в игру «разделяй и властвуй». Соответственно, она не заинтересована в полном урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном», — отметил профессор Читадзе.

Известный российский эксперт по европейским государствам постсоветского пространства, журналист Радио Свобода/Эхо Кавказа Вадим Дубнов (Прага) полагает, что заявление самой Луазо драматизировать не стоит, это в общем достаточно частное мнение одного частного человека, который сейчас в данном случае, мало кого представляет.

«Она выражает позицию довольно большой части французской элиты, но это не требование, это не заявление – это попытка позиционировать себя лично и часть этой элиты. Исключительно пожелание, не более того. Не думаю, что это стоило бы рассматривать в каком-то серьезном ключе, но это дает возможность и Баку, и России выступить единым фронтом, показать свою солидарную позицию о том, что никакие игроки извне в данном случае приветствоваться не будут, и эта позиция Баку и Москвы достаточно выдержана и достаточно стабильна», — отмечает Дубнов.

В свою очередь политический эксперт, доктор исторических наук, профессор Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек) Аскар Джакишев подчеркивает, что, если посмотреть на ситуацию шире, то наблюдается активность представителей США в центральноазиатских государствах, а представителей Франции на Южном Кавказе.

«И в странах Центральной Азии, и в странах Закавказья продолжает сохраняться напряженность ввиду неурегулированности пограничных проблем. Представители коллективного Запада в данной ситуации пытаются вставить, так сказать свои пять копеек, взяв на себя роль посредника, пользуясь тем, что соседние государства, основные заинтересанты в урегулировании азербайджано-армянского вопроса, вовлечены в собственные проблемы. А именно, Россия в «СВО» на Украине, Турция – в преодоление последствий землетрясения», — считает профессор.

По его мнению, желание ближайших соседей заморозить ситуацию, дает повод представителям Франции выступить неким модератором, имея цель ослабить влияние, а в перспективе вытеснить соседние страны — Россию, Турцию и Иран из данного региона, заместив их своим присутствием.

«В сложившейся ситуации желательно создать постоянно действующую дискуссионную площадку с привлечением представителей государств региона и их ближайших соседей, избавившись от назойливого вмешательства извне», — резюмировал доктор Джакишев.