Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал призыв госсекретаря США Энтони Блинкена немедленно открыть Лачинский коридор, адресованный президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

На вопрос журналиста, солидарны ли в Кремле с позицией Блинкена, Песков ответил, что с Азербайджаном и Армений продолжается кропотливая работа.

«Россия, как одна из сторон трехсторонних договоренностей, продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма кропотливую и сложную работу с Арменией и Азербайджаном», — пояснил Песков.

Ранее госсекретарь США Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Алиевым призвал его возобновить работу Лачинского коридора. Блинкен указал Алиеву на риск гуманитарного кризиса в связи с закрытием Лачинского коридора, который может подорвать перспективы мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

Блинкен также попросил Алиева активизировать двусторонние переговоры с Арменией.

В свою очередь, согласно сообщению азербайджанской стороны, Ильхам Алиев, отметил отсутствие какой-либо блокады на дороге Лачин-Ханкенди. Он подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года по этой трассе обеспечен проезд около тысячи транспортных средств, в том числе 850 принадлежащих российским миротворцам, а более 120 — Международному комитету Красного Креста.

При этом около 90 больных и нуждающихся в медицинской помощи лиц, проживающих в Карабахе, были перевезены в Армению посредством МККК. Все это свидетельствует о том, что дорога Лачин-Ханкенди не закрыта Азербайджаном, добавил Алиев.