КНДР в субботу осуществила запуск одной баллистической ракеты. Об этом журналистам сообщил министр обороны Японии Нобуо Киси, передает ТАСС.

«В настоящее время мы продолжаем сбор и анализ информации. Максимальная высота полета ракеты составила около 550 км, она пролетела порядка 300 км», — отметил Киси, подчеркнув, что запущенная Пхеньяном ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, никакого ущерба для японских судов, находящихся в этом районе, зафиксировано не было.

Глава японского оборонного ведомства подчеркнул, что ракетный пуск КНДР является прямым нарушением действующих резолюций Совета безопасности ООН и отметил, что северокорейской стороне по дипломатическим источникам через посольство в Пекине был выражен решительный протест.

Ракетный запуск КНДР стал уже девятым в этом году.