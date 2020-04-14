КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря

КНДР осуществила во вторник запуск нескольких противокорабельных крылатых ракет типа «воздух — земля» в акватории Японского моря. Об этом сообщает КНДР провела серию пусков противокорабельных крылатых ракет.

По его данным, пуски были произведены истребителями ВВС КНДР в районе прибрежного города Мунчхон в 07:00 утра (01:00 мск). Ракеты пролетели около 150 км и упали в воду.

«Военные Республики Корея сохраняют повышенный уровень готовности, продолжая следить за ситуацией и возможными новыми ракетными пусками», — отмечается в сообщении КНШ.(ТАСС)