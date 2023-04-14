КНДР заявила, что испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18», сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейские официальные СМИ.

«Северная Корея сообщила, что в четверг провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты с двигателем на твердом топливе «Хвасон-18″», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытанием лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

По его словам, новая МБР значительно повысит эффективность ядерного контрудара Пхеньяна.