Классика на карантине: солисты Азербайджанского государственного фортепианного трио исполнили Aşıq Sayağı

Солисты Азербайджанского Государственного Фортепианного Трио при Азербайджанской Государственной Академической Филармонии им. М.Магомаева, заслуженные артисты Азербайджана Тофа Бабаева (скрипка), Сабина Ибрагимова (виолончель), Эльнара Кеберлинская (фортепиано) присоединились к акции #evdəqal (оставайся дома), призывающей к социальной изоляции для предотвращения распространения короновирусной инфекции.

Как сообщает #, в рамках «Недели Узеира Гаджибекова» музыканты исполнили бессмертное произведение выдающегося азербайджанского классика «Aşıq Sayağı». В рамках же «Недели Кара Караева и Фикрета Амирова» в исполнении солистов трио прозвучал вальс Кара Караева из балета «Семь красавиц». Следует отметить также, что ранее музыканты исполнили из дома «Грустный вальс» А.Ализаде.

Азербайджанское Государственное Фортепианное Трио при Азербайджанской Государственной Академической Филармонии им. М.Магомаева было создано в 2002 году. Репертуар трио довольно широкий и включает в себя произведения азербайджанских, западноевропейских, русских композиторов. Пропаганде музыки азербайджанских композиторов уделяется особое внимание. Произведения У.Гаджибейли, К. Караева, Ф.Амирова, О.Зульфугарова, М.Мирзоева, А.Ализале и других современных азербайджанских композиторов систематически включаются в концертные программы трио.