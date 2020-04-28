Китайское СМИ развеяло мифы о COVID-19

Китайское издание Жэньбинь жибао опубликовало статью, посвященную мифам, возникшим вокруг новой коронавирусной инфекции.
Одним из распространенных мифом о коронавирусе стал слух о его создании в китайской лаборатории. Однако, все доказательства указывают на его природное происхождение.
«Новый тип коронавируса является новым типом известного всем в последние несколько десятилетий коронавируса», — отмечается в статье. ВОЗ, как пишет издание, также заявила о естественном происхождении COVID-19.
Также популярен миф о том, что новый тип коронавируса возник в результате инцидента в Уханьском институте вирусологии. Однако, он не имеет никакого отношения к происхождению COVID-19.(РИА Новости)
| 2020-04-28T10:56:21+00:00 28 апреля 2020, 13:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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