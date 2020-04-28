Китайское СМИ развеяло мифы о COVID-19

Китайское издание Жэньбинь жибао опубликовало статью, посвященную мифам, возникшим вокруг новой коронавирусной инфекции.
Одним из распространенных мифом о коронавирусе стал слух о его создании в китайской лаборатории. Однако, все доказательства указывают на его природное происхождение.
«Новый тип коронавируса является новым типом известного всем в последние несколько десятилетий коронавируса», — отмечается в статье. ВОЗ, как пишет издание, также заявила о естественном происхождении COVID-19.
Также популярен миф о том, что новый тип коронавируса возник в результате инцидента в Уханьском институте вирусологии. Однако, он не имеет никакого отношения к происхождению COVID-19.(РИА Новости)