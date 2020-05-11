Китайский вирусолог рассказал о работе уханьской лаборатории

Китайские специалисты рассказали о деталях работы лаборатории вирусологии в Ухане. По словам ее директора Юань Чжимина, в здании соблюдается высочайший уровень биологической безопасности.

Руководство и сотрудники принимают все возможные меры, чтобы ни один вирус не проник наружу, пишет South China Morning Post. В частности, внутри здания создана система отрицательного давления, не выпускающая циркулирующий там воздух.

Все ученые, которые по работе имеют дело с инфекционными материалами, каждый день проходят строгое обследование с измерением температуры. Кроме того, автоматическая система строго отслеживает вход и выход сотрудников и в том числе контролирует, чтобы никто не находился в помещении один.

Утилизацией отходов занимаются компании, имеющие на это государственную лицензию. (iz.ru)