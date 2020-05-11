Китайский вирусолог рассказал о работе уханьской лаборатории

Китайские специалисты рассказали о деталях работы лаборатории вирусологии в Ухане. По словам ее директора Юань Чжимина, в здании соблюдается высочайший уровень биологической безопасности.

Руководство и сотрудники принимают все возможные меры, чтобы ни один вирус не проник наружу, пишет South China Morning Post. В частности, внутри здания создана система отрицательного давления, не выпускающая циркулирующий там воздух.

Все ученые, которые по работе имеют дело с инфекционными материалами, каждый день проходят строгое обследование с измерением температуры. Кроме того, автоматическая система строго отслеживает вход и выход сотрудников и в том числе контролирует, чтобы никто не находился в помещении один.

Утилизацией отходов занимаются компании, имеющие на это государственную лицензию. (iz.ru)

| 2020-05-11T23:31:48+00:00 12 мая 2020, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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