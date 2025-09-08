В Китае разработан новый патрон калибра 14,5х114 миллиметров, используемый в советском крупнокалиберном пулемете Владимирова (КПВ). Об этом сообщает Telegram-канал «Война история оружие».

Вместо пули с металлокерамическим сердечником (БС-41) китайские инженеры сконструировали небольшой оперённый подкалиберный снаряд из вольфрама. По своим характеристикам новый патрон близок к калиберным бронебойным снарядам к 30-миллиметровой автоматической пушке. Так, на расстоянии 200 метров пробивается до 30 миллиметров брони, а на расстоянии 1000 метров — 20 миллиметров.

Канал отмечает, что несмотря на возраст пулеметов КПВ, разработанных в 1944 году и принятых на вооружение в 1949 году, они до сих пор используются в БТР-70 и БТР-80, БРДМ-2, а также в качестве зенитных установок.