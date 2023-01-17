Член Политбюро Китая, экс-министр иностранных дел Ван И посетит Германию и Бельгию, чтобы «перезагрузить отношения» с Европой. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Ван И примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе.

Целью поездки должна стать возможность «преодолеть напряженность в отношениях между Китаем и Европой на фоне продолжающейся поддержки Пекином Москвы».

«Поскольку США являются главным стратегическим соперником Китая, Пекин ищет способы восстановить более теплые отношения с Европой посредством дипломатического взаимодействия», — говорится в статье.

Отмечается, что Ван И станет самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Европу после октябрьского съезда Коммунистической партии КНР. «За последние недели Китай стал лучше относиться к Европе», — сказал один из источников Politico. (gazeta.ru)