Китай провел новое успешное испытание ракеты-носителя «Тяньсин-1», которая станет прототипом будущего космического транспортного корабля, говорится в сообщении компании-разработчика Space Transportation, передает Интерфакс.

«В 12:10 по пекинскому времени Space Transportation успешно осуществила первый испытательный полет в этом году с центра запусков космодрома Цзюцюань, этот полет стал 10-ым для ракет серии «Тяньсин», — сказали в компании.

Серия ракет-носителей «Тяньсин» разрабатывается с целью создания в будущем гиперзвуковых летательных аппаратов для мобильной транспортировки пассажиров и полезной нагрузки, а также испытания инновационных аэрокосмических технологий.

По заявлению компании, Space Transportation намерена проводить с 2019 по 2022 год верификационные запуски, в ходе которых будут проверяться ключевые технологии для глобальных гиперзвуковых полетов в будущем.