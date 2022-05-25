Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что необходимо как можно скорее создать гуманитарный «зеленый коридор» для беспрепятственного экспорта продовольствия из Украины, сообщает агентство «Синьхуа».

«В нынешней ситуации международное сообщество должно содействовать прекращению огня как можно скорее, чтобы обеспечить зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины», — заявил Ван И.

Глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами для предотвращения всемирного голода.

«Китай никогда не остается в стороне при решении вопросов, вызывающих озабоченность международного сообщества», — заявил Ван И. (Газета.Ру)