Китай подверг резкой критике Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в связи с запланированной ею проверкой лабораторий в КНР в рамках дальнейшего расследования происхождения коронавируса Sars-CoV-2. Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил на пресс-конференции в Пекине в четверг, 22 июля, что «крайне удивлен» этому шагу, и обвинил ВОЗ в «пренебрежении здравым смыслом и высокомерном отношении к науке».

16 июля в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести инспекцию лабораторий в Китае в рамках второго этапа расследования причин происхождения Sars-CoV-2. «Независимая экспертная проверка соответствующих лабораторий и исследовательских центров» должны стать приоритетом в расследовании, сказал он. (DW)