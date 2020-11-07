Китай начал скупать нефть и газ

С января по октябрь 2020 года Китай увеличил импорт нефти на 10,6 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го, а импорт газа — на 4,7 процента. Такую статистику опубликовало таможенное управление КНР, передает РИА Новости.

Китай начал скупать нефть и газ на фоне резкого обрушения цен на энергоносители. В связи с этим он потратил только 150,17 миллиарда долларов, что на 24,5 процента меньше, чем год назад. Одновременно КНР купила на 8,6 процента меньше угля.

Ранее стало известно, что КНР может резко сократить импорт газа в ближайшие годы. Компания China Petroleum and Chemical Corp (Sinopec) увеличила прежнюю оценку запасов месторождения Фулин до 792,6 миллиарда кубометров.