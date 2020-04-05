Кир Стармер стал главным оппозиционером Британии

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании выбрала своим новым лидером Кира Стармера, передает Reuters. Он победил на выборах, которые проводились среди членов партии с конца февраля по начало апреля, с 56,2% голосов. Депутатом от Лейбористской партии Стармер был избран в 2015 году.



Смена главы партии произошла после тяжелого поражения на последних парламентских выборах.

Бывший глава Королевской прокурорской службы Англии и Уэльса, 57-летний сэр Кир Стармер считается «еврооптимистом». Он сменил во главе партии 70-летнего Джереми Корбина — человека, которого в Британии считают одним из главных соавторов Brexit. Основными соперниками нового лидера партии на выборах были Ребекка Лонг-Бейли, которую называли «продолжением Корбина», и Лиза Нэнди.

Стармер заявил, что вступает в должность в крайне необычные времена, но что это для него высокая честь и ответственность. Он заверил, что парламентская оппозиция и в нынешних непростых условиях будет выполнять свою роль.

«Если мы увидим ошибки и промахи правительства, если оно будет делать что-то недостаточно бысто, мы призовем его к ответственности», — заявил Стармер.