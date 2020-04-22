Ким Чен Ын ушел в астрал

Официальный новостной канал КНДР со ссылкой на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына рассказал о том, чем тот занимается.

Соответствующее сообщение появилось в Тwitter канала.

По его данным, глава КНДР «находится в глубокой медитации».

Ранее телеканал CNN сообщал, что американские власти проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына. При этом южнокорейское издание Daily NK написало, что лидер КНДР проходит курс лечения и восстановления после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. Данное СМИ также указало, что глава республики в настоящее время находится на своей даче в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна. (Газета.Ру)