Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не намерен вести переговоры с США и Республикой Корея, которых назвал врагами. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Руководитель народной республики указал, что «постоянные, намеренные и безответственные шаги по эскалации напряженности» со стороны США и «южнокорейского режима» лишь вызовут более сильную реакцию Пхеньяна. По его словам, власти КНДР внимательно следят за ситуацией.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что враги до сих пор говорят о диалоге и переговорах, угрожая нам в военном плане. Он сказал, что нам не о чем говорить с врагами и что у нас нет такой необходимости», — информировало агентство ЦТАК. Ким Чен Ын указал, что прежде всего КНДР следует направить ясный сигнал оппонентам в ответ на эскалацию региональной ситуации.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын добавил, что мы будем внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности на Корейском полуострове и за всеми действиями врагов в военной сфере, которые нельзя игнорировать, и что в случае необходимости будут приняты все требуемые военные контрмеры», — пишет ЦТАК. Лидер КНДР выразил уверенность, что ядерные силы страны сохраняют полную готовность к ответным действиям и понимают, что их миссия заключается в «защите достоинства, суверенитета КНДР и ее права на существование».