Ким Чен Ын мог пропустить церемонию в честь дня рождения Ким Ир Сена

Высшее руководство партии и правительства КНДР 15 апреля посетило Кымсусанский дворец Солнца, чтобы почтить память основателя страны Ким Ир Сена по случаю 108-й годовщины со дня его рождения, передает в четверг северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) без упоминания о присутствии на церемонии лидера страны Ким Чен Ына.

Кымсусанский дворец Солнца, бывший при жизни Ким Ир Сена его резиденцией, после был переоборудован в мавзолей, там покоятся Ким Чен Ир и Ким Ир Сен.

На церемонии присутствовали члены политбюро ТПК, постоянного комитета Верховного Народного Собрания КНДР, Государственный совет и кабинет министров. Однако впервые за многие годы в сообщении ЦТАК о церемонии в Кымсусанском дворце не был упомянут Ким Чен Ын, что вызвало вопросы касательно его участия. Ким Чен Ын не пропускал данное мероприятие с момента вступления в должность в 2011 году. Другие СМИ КНДР, включая газету «Нодон Синмун», также не сообщили о его участии.