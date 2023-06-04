Министерство иностранных дел Украины отреагировало на опубликованный правительством Венгрии видеоролик, где карта Украины изображена без аннексированного Россией Крыма. «Обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — сообщается на сайте украинского МИДа.

Ведомство призвало Венгрию прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО. «Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике. По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии осуществил официальный демарш венгерской стороне», — говорится в сообщении.

30 мая правительство Венгрии опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с призывом к скорейшему прекращению огня в Украине, в котором есть кадры с картой страны без Крыма. Через несколько дней на него обратили внимание украинские и российские СМИ. (DW)