Киев отозвал из Москвы для консультаций временного поверенного по делам Украины в России Василия Покотило после признания Кремлём так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Ранее МИД Украины предложил президенту Владимиру Зеленскому разорвать с Россией дипотношения.

В свою очередь Зеленский сообщил, что в случае масштабного вторжения российских войск на территорию Украины в стране будет введено военное положение.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрыв отношений между странами «крайне нежелательным сценарием».