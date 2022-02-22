Киев отозвал из Москвы для консультаций временного поверенного по делам Украины в России Василия Покотило после признания Кремлём так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Ранее МИД Украины предложил президенту Владимиру Зеленскому разорвать с Россией дипотношения.
В свою очередь Зеленский сообщил, что в случае масштабного вторжения российских войск на территорию Украины в стране будет введено военное положение.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрыв отношений между странами «крайне нежелательным сценарием».