Казненный в Иране шпион ЦРУ передавал США данные об охране Асада

«Согласно полученным данным, Мусави Маджд, осуществляя свои преступные действия, в ходе первой встречи с офицером американской разведки передал ЦРУ телефон и данные и характеристики руководителя охраны президента Сирии Башара Асада», — говорится в сообщении IRIB.

По данным гостелерадиокомпании Ирана, Маджд также передал ЦРУ проект реструктуризации органов безопасности и разведки Сирии. Отмечается, что подготовкой шпиона занимался «Моссад», которому он сообщил данные о визите министра обороны Ирана в Сирии.

IRIB не уточняет, когда это было, и не приводит источника своей информации, однако сообщает, что за свою работу на ЦРУ с июня 2013 года до октября 2017 года он получил 280 тысяч долларов.(РИА Новости)