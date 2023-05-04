Казахстан перекрыл канал «параллельного импорта» в Россию. Ранее через страну шел основной поток санкционных товаров, пишут «Известия».

«Страна создает сложности на границе для такой продукции, поставщикам фактически закрыли границу», — рассказал изданию глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

По его словам, теперь транспорт, везущий в Россию «санкционку», вынужден объезжать Казахстан, каналы поставок перенаправлены через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению.

Как пишет The Moscow Times, в начале мая Казахстан посетила американская делегация во главе с помощником замминистра финансов США Элизабет Розенберг. Они провели ряд встреч с правительственными чиновниками и представителями бизнеса, в ходе которых предупредили о вторичных санкциях за помощь РФ в обходе санкций.

«Сигнал США, похоже, был услышан в Астане», – пишет издание.