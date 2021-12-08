Власти Казахстана признали паспорта вакцинации от COVID-19 граждан Канады, Черногории, Чехии и Японии. Таким образом список стран, паспорта вакцинации от коронавируса которых действительны в республике, расширился до 24. Об этом говорится в опубликованном в среду постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова.

«Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта, сертификаты, справки о вакцинации против коронавирусной инфекции граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Канаде, Киргизской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдова, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Черногории, Чешской Республике, Эстонской Республике и Японии», — говорится в постановлении.

В настоящее время Казахстан прорабатывает вопрос о признании паспортов вакцинации от коронавируса с Россией. 30 ноября первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов сообщил, что с целью взаимного признания документов о вакцинации проводятся встречи как на техническом уровне, так и на уровне вице-министров двух стран. По его словам, этот вопрос планируют решить в ближайшее время.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтвержден 977 031 случай инфицирования коронавирусом, 944 485 пациентов выздоровели, 12 902 человека скончались. Население страны составляет более 19,1 млн человек.