Сегодня в освобожденном от оккупации азербайджанском городе Физули состоялась церемония закладки фундамента здания Центра развития детского творчества им. Курмангазы.

Об этом сообщает АПА.

Здание Центра развития детского творчества им. Курмангазы будет построен Казахстаном и на его пожертвования.

В мероприятии приняли участие спецпредставитель Президента Азербайджана по Карабахскому экономическому району (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, председатель Совета директоров Холдинга “Bİ-Group” Айдын Рахимбаев и др.

Согласно проекту, школа будет располагаться в городе Физули на территории общей площадью 1,5 га. Школа будет двухэтажной, здесь планируется создать необходимые условия для обучения 600 учеников.

Также в школе будут обучать искусству ханенде, ковроткачеству, скульптуре и ювелирному искусству, проводить занятия по музыке и живописи и графическому дизайну.