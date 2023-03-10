Власти Казахстана и Туркменистана намерены с 26 марта возобновить авиасообщение, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

Полеты будут выполняться по маршруту Алма-Ата — Ашхабад с частотой два рейса в неделю по вторникам и четвергам.

«Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами», — пояснили в пресс-службе.

Регулярное авиасообщение между Казахстаном и Туркменистаном приостановили в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.