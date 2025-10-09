Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что Украине не удастся «оттеснить» Россию в одиночку. В интервью Die Zeit она призвала «наращивать поддержку Киева».

По ее словам, у Украины есть воля вернуть территории. Каллас утверждает, что если Запад продолжит помогать республике, то она «сможет освободить больше территорий и еще больше оттеснить Россию.

«Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет. Именно поэтому так важно, чтобы мы продолжали наращивать нашу поддержку. Чем сильнее Украина в военном отношении, тем сильнее она будет за столом переговоров», — сказала Каллас.