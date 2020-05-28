Карл Хартсел: «Евросоюз решительно поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ»

Евросоюз не признает проведенные на оккупированных территориях Азербайджана т.н. «президентские выборы» и «церемонию принесения присяги».

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в письме посла Евросоюза в Грузии Карла Хартсела.

Письмо было представлено в ответ на заявление Центра интеграции азербайджанцев Грузии, в котором предъявляется протест против проведения сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе «президентских выборов» и организации в Шуше «церемонии принесения присяги».

Посол отметил, что эти события не могут нанести ущерб на определение будущего статуса Нагорного Карабаха или на результате продолжающегося переговорного процесса: «Евросоюз решительно поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей, нацеленные на субстантивные переговоры. ЕС готов и впредь поддерживать усилия для скорейшего мирного урегулирования конфликта».