Король Великобритании Карл III в среду принял президента Украины Владимира Зеленского в своей лондонской резиденции — Букингемском дворце. Кадры прибытия Зеленского во дворец и его встречи с королем показал телеканал Sky News.

Монарх пожал руку украинскому лидеру и обменялся с ним несколькими фразами, однако их нельзя было расслышать.

В октябре 2020 года Зеленский уже получал аудиенцию в Букингемском дворце, где его приняли старший сын нынешнего монарха — принц Уильям и его жена Кейт. Королева Елизавета II тогда воздерживалась от участия в официальных встречах в связи с пандемией COVID-19.