Сын ушедшей из жизни в четверг королевы Елизаветы II король Великобритании Карл III пообещал членам британского парламента следовать примеру матери, уважая принципы конституционной монархии. В понедельник утром Его Величество встретился с представителями обеих палат парламента в центральном холле Вестминстерского дворца.

«Еще в очень молодом возрасте покойная королева посвятила себя служению стране и ее народу, а также сохранению бесценных принципов конституционного правления, которые являются фундаментом нашего государства, — заявил король в ходе церемонии, которую транслировала корпорация Би-би-си. — Она неотступно и самоотверженно исполняла обет, который дала. Она была образцом беззаветного исполнения долга, и с божьей помощью, следуя вашим советам, я твердо намерен строго следовать ее примеру».

Как отмечают британские политические комментаторы, слова Карла III указывают на то, что он не намерен как-либо вмешиваться в государственную политику, чего от него ожидают некоторые эксперты. Будучи наследником престола, король, которому в ноябре исполнится 74 года, выступал с эмоциональными призывами делать все возможное для защиты природы и предотвращения изменения климата планеты. Однако, как ранее писала газета «Таймс», это отнюдь не означает, что в новом качестве он попытается влиять на принимаемые правительством и парламентом решения в сфере экологии или в других вопросах.

Выступая в Вестминстерском дворце, где проходят заседания парламента, Карл III также поблагодарил депутатов и пэров за соболезнования, принесенные ему в связи со смертью Ее Величества.

«Я глубоко признателен за принесенные Палатой лордов и Палатой общин соболезнования, в которых столь трогательно выражено все то, что мы чувствовали к моей покойной матери», — сказал король.