Карантинные будни на рынке аренды – спрос перешел в регионы

Карантинные будни продолжаются, меняя не только повседневную жизнь наших граждан, но приведя к застою рынки и целые отрасли экономики. С этой точки зрения события на рынке недвижимости развиваются предсказуемо. По данным специалистов, карантин привел к стагнации в сегменте аренды столичного жилья, развернув вектор активности в сторону регионов.

В целом же это было ожидаемо, сказал # эксперт недвижимого рынка Эльнур Фарзалиев. Режим особого карантина гонит столичных жителей в регионы страны, поскольку граждане не хотят отсиживать это время в тесных городских квартирах без права выхода в ближайший парк или вечерней прогулки по городу. К тому же отпала необходимость ежедневно выходить на работу, а значит, ничто не мешает городским жителям стать на время сельскими обитателями.

С профессиональной точки зрения, рынок аренды просел, а цены нащупали дно. По словам экспертов этого рынка, арендная плата в городе упала, поскольку львиная доля арендуемого жилого фонда пустует, а люди освободили свои квартиры. «В села сегодня уезжают не только люди со столичной пропиской, — сказал Фарзалиев. – Приостановка деятельности субъектов экономической деятельности, а также многочисленных объектов общепита и непродовольственных магазинов заставляет работающих в городе жителей регионов возвращаться в свои дома. Безусловно, сложившаяся ситуация опустила стоимость аренды, поскольку растет количество невостребованного жилого фонда».

Можно сказать, что рынок аренды рухнул, говорит специалист. Принимающие во внимание сложившуюся ситуацию владельцы жилой недвижимости понижают цены для оставшихся постояльцев. Но это происходит не всегда. Иные арендодатели психологически не готовы предложить скидки и требуют покинуть свои дома, и это еще одна причина, по которой пустуют дома. Словом, спрос на аренду в Баку понизился, но, переместившись в регионы, он поднял цены на аренду уже там. В результате на текущий момент цена аренды загородной недвижимости повысилась вслед за растущей ее востребованностью.

О возросшей активности в сегменте загородной недвижимости поведал # директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов, информирующий об относительном оживлении этого рынка в прибрежной части — Бильгя, Бузовна, Мардакян. Надо сказать, что спрос на эти зоны традиционно возрастает к весне, поскольку состоятельные городские жители проявляют интерес к аренде уже с марта. Нормальная загородная недвижимость в этой местности к лету уже занята, оформить аренду в сезон летних отпусков здесь достаточно сложно. Словом, возросший интерес к этим столичным поселкам обычное для весны явление, но, возможно, динамику подогревает режим особого карантина.

Возвращаясь к затишью на рынке аренды столичного жилого фонда, эксперты отмечают, что на этот процесс также повлиял отток студентов в районы, поскольку учебные заведения закрылись на карантин. Кстати, упомянутый фактор будет действовать приближающимся летом, начнется традиционный для этого времени спад спроса на съем жилья. Жаркое время года влияет на цены не только жилых метров, но и рынка коммерческой недвижимости. Если в городском секторе рынка наблюдается затишье, про окраины этого не скажешь. Люди стремятся к отдыху, а участникам недвижимого рынка ничто человеческое не чуждо.

По мнению специалиста рынка Эльнура Азадова, наивно ждать, что сезонный фактор окажет прямое влияние на стоимость коммерческого объекта. Зависимость цен от сезона, конечно, есть, но она незначительна, потому что главной движущей силой цен на рынке недвижимости остается рыночная ситуация — с нее и спрос. К тому же приближается лето, а в это время года меняются цены на аренду определенных видов такой недвижимости, и происходит это, как правило, ближе к местам массового отдыха. Стоит ли удивляться, что бесхозный зимой прибрежный ресторанчик поднимается в цене аккурат с наступлением пляжного сезона.

К объектам, дорожающим летом, принято относить те, что находятся в прибрежной зоне отдыха. Срок их коммерческой эксплуатации, как правило, ограничивается 4-5 месяцами — это рестораны, объекты уличной торговли. Причем целью заработать задаются не только владельцы таких точек, повышая аренду. Арендаторы тоже вынуждены продавать свои услуги подороже, чтобы и арендную дань заплатить, и самим заработать. Выходит, что летом рынок коммерческой недвижимости отнюдь не замирает, а переключается с центра города на окраины столицы. В основной черте Баку покупательский спрос летом падает. Поэтому неудивительно, что многие торговые объекты часто проводят в этот период кампании скидок на предлагаемые товары.

Цены несутся по возрастающей в отелях, виллах, гостевых домах и пр. Где еще развернуться спросу в летний зной? «Не забывайте, что речь идет об арендной плате, — уточнил Э.Азадов. — К примеру, если зимой вы можете снять весьма комфортабельную виллу в пригороде Баку за 500 манатов в месяц, то летом вам это вряд ли удастся. Цена ее увеличится вдвое — таков закон рынка и поведения цен».

Раздолье для цен представляют собой наиболее популярные загородные зоны Баку, такие как пос. Бильгя, Новханы, Шувялан. В поселках Тюркян, Говсаны и Пиршаги цены ведут себя скромнее, но тоже кусаются. По мнению специалистов, в последние годы здесь особенно популярны дачные участки, а следовательно, дорожать будут именно они.

Именно летом растет спрос на крупные торговые центры вне делового центра города. По словам Азадова, последние годы отметились интересной тенденцией, а именно — активным строительством торговых центров класса «А» в пригородной зоне. Строятся объекты классом пониже, и все они принимают на себя наплыв дачников, которые бегут из знойного города на природу. Как сложится судьба дачной недвижимости этим летом, пока неизвестно. Читатель успел догадаться, что от точных прогнозов специалисты отказываются, ведь на все воля правительства, руководствующегося эпидемиологической ситуацией.