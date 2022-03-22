Осенью 2020 года азербайджанская армия нанесла разгромное поражение Армении и смогла освободить большинство своих оккупированных земель. Оставшийся в зоне временной ответственности российских миротворцев сепаратистский огрызок, поняв полную бесперспективность своих чаяний, решил превратить себя в островок русского мира. Так, в Ханкенди русский язык объявили «государственным», создали русскую общину Карабаха и начали проводить мероприятия по созданию прочных связей с российскими миротворцами. Даже определись с «кандидатами в президентских выборах, запланированных на 2023 год». Естественно сепаратисты подчеркивают, что эти «кандидатуры» они согласуют с командованием российского миротворческого контингента.

Однако карабахские армяне должны понимать, что они проживают на азербайджанской земле и являются гражданами Азербайджана. Несмотря на то, что даже Армения не признала их «независимость», карабахские армяне недавно провели акцию перед посольством Франции в Ереване с просьбой предоставить им политическое убежище. При этом одновременно они просили также признать «независимость Арцаха». Совсем запутались сепаратисты, сами не знают, чего хотят. Если они хотят политического убежища, то зачем им признание «независимости» и наоборот.

А на днях группа жителей Ханкенди из 19 человек обратилась к президенту России Владимиру Путину. В слезливом обращении они жалуются российскому лидеру на то, что Азербайджан якобы не соблюдает режим прекращения огня, постоянно его нарушая.

Авторы обращения предпочитают не упоминать, что находящиеся в Ханкенди вооруженные армянские формирования обстреливают позиции ВС Азербайджана, провоцируя их на ответный огонь. И это происходят, несмотря на то, что по подписанному 10 ноября 2020 Трехстороннему заявлению подразделения армянской армии должны быть выведены из этой зоны, а отряды сепаратистов разоружены.

Обвиняя Азербайджан в якобы разрушении памятников советским героям, церквей, хачкаров и христианских кладбищ, карабахские армяне предпочитают не вспоминать, что они превращали мечети в свинарники, а надгробья с мусульманских кладбищ продавали в Армению в качестве строительного материала.

А сейчас боясь за свои жизни, они слезно умоляют Путина увеличить численность российских миротворцев и признать «независимость Арцаха». Глупо писать подобное российскому президенту, да еще и после февральского визита в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе этого визита была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, согласно которой стороны строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ.

Лучше карабахским армянам задуматься об интеграции в азербайджанское общество, создавая атмосферу доверия и дружбы. Кстати, к этому их на днях призвал сопредседатель Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артур Агаджанов.

По его мнению, люди, замешанные в военных преступлениях против Азербайджана в период Первой и Второй Карабахской войны, не могут представлять интересы карабахских армян. «Эти люди ведут карабахских армян в пучину пропасти, поэтому очень важно, чтобы на передний план вышли личности, не связанные с военными преступлениями против Азербайджана. Только так можно наладить доверительный диалог и осуществить интеграцию карабахских армян в азербайджанское общество. Это единственный путь к миру и стабильности, а игнорировать его – значит сделать карабахских армян заложниками бредовых идей «миацума» и вымышленной «великой Армении», — подчеркнул Агаджанов.

Слезливое и глупое обращение группы карабахских армян к Путину является показателем того, что в Ханкенди царит смятение и безысходность. Карабахские армяне чувствуют, что они оказались без поддержки армянского премьера Никола Пашиняна, некогда вопящего о том, что «Карабах – это Армения!». Теперь настало время для того, чтобы открыто заявить о том, что Карабах — это Азербайджан и точка!