Конец всему делу венец

Увы, ожидания азербайджанских футбольных болельщиков увидеть нашего представителя в плей-офф Лиги Европы вновь не увенчались успехом. Сыграв в заключительном матче группового турнира на своём поле с уже обеспечившим себе первое место в группе немецким «Фрайбургом» вничью (1:1) агдамцы финишировали лишь третьими. Потому как в параллельно проходившей другой игре группы, французский «Нант» смог одолеть в гостях греческий «Олимпиакос». Долгое время именно чемпион Азербайджана занимал в турнирной таблице второе место, гарантировавшее дальнейший путь в ЛЕ. Однако случилось то, чего мы и опасались. Своим выступлением «Карабах» вновь заставил всех вспомнить поговорку – «Конец всему делу венец».

Надо было выигрывать у «Олимпиакоса» в Баку

После трёх туров в группе G «Карабах» с двумя победами имел в активе 6 очков и уверенно занимал в турнирной таблице второе место. Причём оба матча агдамцы выиграли с одинаково крупным счётом – 3:0. Одолев в Баку «Нант», воспитанники Гурбана Гурбанова затем разобрались в Греции с «Олимпиакосом». Теперь оставалось сделать тот самый решающий шаг, а точнее – переиграть перед лицом тысяч своих болельщиков тот же «Олимпиакос». Но ожидания не оправдались, а большинство оракулов были посрамлены. За 90 минут агдамцы так и не смогли найти ключи к обороне гостей. Греки удивили не только своих болельщиков тем, что не имея в активе ни одного очка, не пошли на штурм ворот соперника. Это стало неожиданностью и для тренерского штаба «Карабаха», что мог увидеть даже не очень сведущий в футболе человек. Наш чемпион ждал массированных атак на свои ворота с первых минут: ведь для «Олимпиакоса» победа была единственным шансом сохранить надежду хотя бы на путёвку в Лигу Конференций. Но вместо этого агдамцы увидели перед собой 11 человек, сбившихся кучей у своих ворот, и не намеренных что-то предпринимать и созидать. «Карабах» перестраивался по ходу матча, но было слишком поздно. Нулевая ничья, которая обеспечила агдамцам как минимум плей-офф Лиги Конференций, сохранив при этом по-прежнему хорошие шансы и на путёвку в ЛЕ.

Магомедалиев, как гарант результата

Однако вояж во Францию принёс одни разочарования. Ошибка нашего вратаря Шахруддина Магомедалиева, которую редко увидишь даже в азербайджанской Премьер-лиге, и хозяева повели. «Карабах» нашёл в себе силы сравнять счёт. Но концовка опять подвела. Как и в решающей игре с «Викторией» в плей-офф Лиги чемпионов, агдамцы пропустили в добавленное время, когда до ЛЕ было рукой подать. Французы вернули себе шанс. Теперь в последнем туре им нужно было выигрывать у «Олимпиакоса» и надеяться, что то же самое не удастся сделать «Карабаху» в матче с «Фарйбургом». В отличие от наших, надежды французов оправдались. Имевший после первых 3 игр в группе в своём активе 6 очков, «Карабах» в следующих 3-х смог записать в свой актив лишь 2. И как результат – прощай ЛЕ.

Нельзя жить лишь прошлым

Игра с «Фрайбургом» прошла под диктовку нашего чемпиона. И если бы чуток везения и чуть более точная реализация моментов, результат мог оказаться совсем иным. Но в матчах такого уровня и такого накала зачастую всё решают именно эти «чуть». Да, несколько лет назад нам и в голову не могла прийти мысль, что представитель Азербайджана сможет забить три безответных мяча в ворота обладателя кубка «Франции» или же иметь полное преимущество и заставить всей командой обороняться одного из лидеров немецкой Бундеслиги. Но всё это уже в прошлом. Нельзя, да и не стоит оглядываться на прошлое. Это уже пройденный этап. А дорогу, как известно, одолеет идущий. Нужно всё-таки более серьёзно относиться к комплектации состава. Конечно же, если «Карабах» хочет улучшить свои показатели в еврокубках, а не из года в год занимать в группе 3-4 места. Ведь всем же было понятно, что, отпуская Ваджи в «Сент-Этьен», Гурбанов процентов на 50 ослабляет нападение. Да, наш тренер уверенно заявил, что есть Квабена Овусу, который восполнит потерю Ваджи. Но и тогда уже у всех закралось сомнение: если Овусу был такой молодец, почему он был завсегдатаем скамейки запасных, а Ваджи выходил на поле? Как показал дальнейший ход событий, Овусу так и не смог восполнить потерю. Хотя и очень старался, и забивал.

И снова о нашем Шахруддине

Отдельное внимание стоит заострить и на линии обороны. В матче с «Фрайбургом» два основных защитника «Карабаха» фактически повлияли на результат. Сначала Бахлул Мустафазаде как танк заехал в своей штрафной площадке по сопернику, и счёт был открыт с пенальти. А во втором тайме идентичный «героизм» проявил и Кевин Медина, действия которого арбитр «наградил» красной карточкой. Прибавим сюда и извечные трюки Ш.Магомедалиева, и получим клубок проблем, которые надо решать и с которыми очень трудно достигать желаемых результатов, то бишь выход из группы. Никто не станет оспаривать мнение, что Гурбанов на сегодняшний день лучший азербайджанский тренер, и именно с его именем связаны самые яркие достижения клубного футбола страны. Но это никак не должно выливаться в его уверенность в своей абсолютной непогрешимости. Верность и доверие – хорошие качества. Но когда они переходят в личные амбиции и излишнюю самоуверенность, пора остановиться и подумать, как минимум. Вот уже долгое время и спортивные журналисты, и болельщики твердят одно и то же – нужно найти хорошего и надёжного вратаря. После ухода из команды боснийского кипера Ибрахима Шехича в 2018 году, «Карабах» так до сих пор и не нашёл ему достойную замену. Магомедалиева без оглядки можно ставить на матчи внутреннего первенства. Ну, пусть агдамцы пропустят после очередного чудачества Шахруддина. Зато чемпион вколотит в противоположные ворота 3-4 мяча. Но этот же приём не срабатывает в еврокубках. Именно ошибки нашего голкипера преградили путь «Карабаху» в групповой этап Лиги чемпионов. И именно его ошибка стала роковой в ответной встрече с «Нантом». Да, все ошибаются, и голкиперы тоже. Но ошибка ошибке рознь. Да и частота этих самых ошибок должна насторожить опытного специалиста, если уж даже у простых болельщиков сердце сжимается, когда мяч попадает к Магомедалиеву: какой фокус он выкинет на этот раз?

Нужно усилиться

Но как бы то там ни было, жизнь продолжается. Поезд ЛЧ ушёл давно, а вчера мы не смогли попасть и в число пассажиров ЛЕ. Теперь нас ждёт Лига Конференций. Как далеко продвинется «Карабах»? Во многом это зависит от слепого жребия. Все мы помним, как в прошлом сезоне нам в соперники попал «Марсель». Уже после жеребьёвки даже самых ярых оптимистов не было слышно. Надеемся, что на этот раз фортуна нам улыбнётся. Но и об усилении состава надо бы подумать. Один центральный нападающий и вратарь, а если будет возможность – и центральный нападающий более высокого уровня, нежели те, что сейчас в распоряжении Гурбанова. И будем ждать следующего сезона. Будем надеяться, что наконец-то с более сильным составом «Карабах» сможет преодолеть групповой барьер.