Канада столкнулась с третьей волной COVID-19

Канаде в данный момент приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса COVID-19, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает Интерфакс.

«По всему миру страны оказываются лицом к лицу с очень серьезной третьей волной этой пандемии. И прямо сейчас — это Канада», — приводят его слова западные СМИ.

Трюдо также сказал, что позднее обсудит ситуацию с премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом: власти этой провинции, напоминают СМИ, из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в минувшую субботу режим частичной изоляции.

| 2021-04-07T01:47:18+04:00 7 апреля 2021, 04:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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