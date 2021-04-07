Канада столкнулась с третьей волной COVID-19

Канаде в данный момент приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса COVID-19, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает Интерфакс.

«По всему миру страны оказываются лицом к лицу с очень серьезной третьей волной этой пандемии. И прямо сейчас — это Канада», — приводят его слова западные СМИ.

Трюдо также сказал, что позднее обсудит ситуацию с премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом: власти этой провинции, напоминают СМИ, из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в минувшую субботу режим частичной изоляции.