Камера вместо оружия: Карабахская война в объективе азербайджанских фотографов — ФОТО

Председатель Объединения фотографов Азербайджана (AFB) Мирнаиб Гасаноглу посетил Барду, Тертер и Геранбой с целью проведения мониторинга и оценки степени риска фоторепортеров в прифронтовой зоне, сообщает #.

На данный момент за событиями на фронте наблюдают как иностранные, так и местные репортеры и фотографы, представляющие различные СМИ Азербайджана и AFB. Среди них — Ильгар Джафаров, Фамиль Махбудбейли, Азад Керимов, Ахмед Мухтар, Тофик Бабаев, Расул Рагимов и др.

Все они дислоцированы в прифронтовой зоне и готовят репортажи с освобожденных территорий.

«Конечно, там не так опасно, как на передовой, но случается, что ребята попадают в различные передряги. Находясь в горячих точках, фотографы всегда рискуют», — заявил М.Гасаноглу в интервью #.

Во время посещения прифронтовой зоны он также встретился с ветеранами Карабахской войны и говорит, что все они буквально рвутся на фронт.

«Запах пороха тянет», — считает фотограф. И знает он об этом не понаслышке.

В 1992 году Мирнаиб Гасаноглу отправился в свою первую командировку в Нагорный Карабах. Рискую жизнью, он фокусировал свою фотокамеру на поле битвы, снимал боевых товарищей, вставших на защиту азербайджанской земли от армянских головорезов и варваров.

«Тогда все было по — другому. Словно война дубинками. Не было у нашей армии той мощи и силы, которая есть сегодня. Да и у нас, фотографов, возможности были более чем скромные. Цифровых камер тогда еще не было, все снимали на пленочные фотоаппараты. У всех финансовые трудности, еле доставали пленки», — вспоминает глава AFB.

В ту первую поездку на фронт он отправился с коллегой и товарищем, ныне покойным Намиком Мамедовым. К сожалению, ценный архив последнего не дошел до наших дней.

В 90-х годах войну в Карабахе снимали и другие отважные мастера фотографии. Многие из них до сих пор, как и Мирнаиб Гасаноглу, не выпускают камеру из рук.

В первую очередь это фоторепортер государственного агентства АЗЕРТАДЖ Ильгар Джафаров, обладатель престижнейших премий по фотографии и победитель международных конкурсов.

Это также Нурахмед Велиев, который на тот момент нес воинскую службу, и по возможности снимал хронику, Шахвелед Эйвазов, более 20 лет работающий репортером Аssociated Press на Южном Кавказе, и обладающий самым большим архивом первой Карабахской войны, Халид Аскеров, готовивший репортажи для Reuters, Агали Мамедов, ныне пенсионер, Мехти Аббасов, который оказывал всяческую помощь солдатам, инициировал сборы необходимых товаров и вещей личного пользования и отвозил их на передовую, а заодно, и документировал происходящие события на фотокамеру, Сабир Шамилоглы, Расим Садыхов, ныне гендиректор AzPress.az.

Все эти люди с фотокамерами в руках, бесспорно, являются героями, внесшими важный вклад в донесение до мирового сообщества правды об армянской оккупации азербайджанской земли.

К сожалению, некоторых из них уже нет в живых. Ушел из жизни знаменитый азербайджанский фотограф Олег Литвин. Он был первым фотографом, который снял войну в Карабахе. И единственным, кто наравне с Халидом Аскеровым, снимал хронику тех дней на цветную пленку. Нет больше с нами и Али Гафарова, который в те годы работал в печатном издании Министерства обороны.

«Я плохо сплю ночами. Война перед глазами. Дома даже переживают, говорят, изведешь себя», — рассказывает корреспонденту Мирнаиб Гасаноглу.

«Сегодня вершится новая история Азербайджана. Отважные солдаты нашей доблестной армии каждый день совершают подвиги. Есть знаменитая фотография «Водружение флага над Иводзимой», на которой запечатлены американские военные, поднимающие флаг на вершине горы во время Второй мировой войны. Ее автор — Джо Розенталь получил за свой снимок Пулитцеровскую премию. Так вот у нас сегодня есть кадры с нашими солдатами, которые водружают флаг на освобожденной территории, которые ничуть не уступают по своей силе и зрелищности этой знаменитой фотографии», — говорит глава AFB.

В эти дни на странице Объединения фотографов в соцсети Facebook можно увидеть исторические кадры войны в Карабахе 90-х годов, снятые нашими корифеями.

«Мы бережно храним все оригиналы и негативы. В архиве AFB есть фотографии, которые еще никто не видел. Они ждут своего часа», — подчеркивает М.Гасаноглу.

По его словам, сейчас вся страна пребывает в ожидании долгожданной победы над армянскими оккупантами:

«Все наши планы связаны только с победой. Закончится война, вернем свои земли – и приступим к работе. Мы хотим снять документальный фильм о людях, которые рисковали своей жизнью, собирая тот архив, который у нас есть сегодня. Ведь что остается от фотографа? Только негативы. И кадры, которые говорят сами за себя. Многие люди ничего не знают о тех отважных мастерах, которые в 90-х снимали войну в Карабахе. Мы снимем фильм и увековечим память о них», — заключил Мирнаиб Гасаноглу.