Сперва заметим, что все же американскому президенту Джо Байдену не удалось покончить с эрдогановской эрой в турецкой политике – да, судьбу президентских выборов в этой стране придется решать во втором туре, который состоится 28-го мая, но по результатам первого, лидирует нынешний президент Реджеп Таййип Эрдоган. Плюс, на парламентских выборах также победила партия нынешнего президента.

Пожалуй, теперь мы можем обратить свои взоры к политическим проблемам других стран.

Напомним, что в начале следующего года в соседней России состоятся президентские выборы. В конце же года будут аналогичные выборы в Соединенных Штатах. Политические аналитики уже задаются вопросом: какой же президент нужен первой сверхдержаве мира? На этот вопрос лучше всех ответят сами американцы. Пока же по результатам различных социологических опросов, электорат не поддерживает ни Байдена, ни Трампа…

Многие думали, что президент Байден не выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах, так как он довольно старый человек, регулярно попадающий в неловкие ситуации из-за своего возраста. Что касается Дональда Трампа, он намерен кардинально изменить внутреннюю и внешнюю политику США. В течение двух столетий после приобретения независимости Вашингтон почти не вмешивался в мировые проблемы, ограничивался лишь региональной политикой. Ситуация изменилась в начале двадцатого века. Сперва появились известные принципы Вудро Вильсона. Но США мировыми лидерами стали после второй мировой войны, особенно, после ядерной атаки Японии. Тогда президент Гарри Трумен заявил, что отныне в мировой политике начинается новая – американская эра.

Так продолжалось до конца двадцатого века. США без каких-либо войн добились падения советского режима.

Но после этого стартовали новые споры касательно мирового господства США. Многие считали и до сих пор считают, что после окончания холодной войны нет смысла тратить миллиарды долларов, чтобы обеспечить мировое господство США. Тут заметим, что суммарный военный бюджет США и НАТО превосходит два триллиона долларов. Поэтому в этой стране приход к власти такого политика, как Трамп вовсе не был случайностью. По мнению Трампа, нет необходимости в больших военных расходах, США должны в первую очередь думать о собственной безопасности, реально оценивать процессы, происходящие в мировой геополитике. Трамп считал, что новой и реальной угрозой для США является Китай, а не Россия. Но с приходом к власти Байдена все вернулось на круги своя – угрозой номер один вновь стала Россия. Надо сказать, что этому способствовала политика самой России – она, начав войну против Украины, вновь обратила на себя внимание сильных мира сего.

Еще раз заметим, что президентские выборы в США состоятся в следующем – 2024-м году. Пожалуй, эти выборы неамериканцев интересуют лишь с точки зрения украинской войны. Пока ни США, ни страны-члены НАТО не являются стороной в этой войне. Но это верно только с формальной точки зрения, а так, эти страны тратят огромные суммы, чтобы поддержать Украину.

Понятно, что, если у власти останется Байден, война продолжится. Если придет Дональд Трамп, она, наверное, прекратится, т.к. будучи президентом Трамп часто критиковал Украину, назвав ее коррумпированной страной, лишним грузом для США и стран НАТО. А Крым Трамп вообще называл территорией России! Пока ясно одно: война, как минимум, год продолжится.

Надо сказать, что ни Трамп, ни Байден пока ни имеют достаточную поддержку в своих собственных партиях. Напомним, что во время прошлых выборов, республиканцы лишь в последнюю очередь поддержали Трампа, причем, как говорится, не от души, т.е. вынужденно.

Интересно, что среди кандидатов-демократов есть и Роберт Кеннеди, родственник бывшего президента Джона Кеннеди. Американцы еще помнят последнего, но каждый по-своему – одни любят его за то, что тот избежал третьей мировой войны, другие же до сих пор не простили ему то обстоятельство, что он не начал ядерную войну против СССР, т.к. тогда ядерный арсенал США заметно превосходил соответствующие военные средства СССР…

Одним словом, сейчас мир находится перед выбором: очередная холодная война завершится или продолжится. Теперь по всему периметру бывшего СССР наблюдается противостояние между Россией и Западом. Поэтому не верится, что все это просто так закончится. В любом случае, через год будет видно – если нынешняя политическая конфигурация в США и России сохранится, это будет означать, что война продолжится, причем не только в холодной фазе…