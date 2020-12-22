Какой азербайджанский телеканал смотрели больше всего во время войны? РЕЙТИНГ

«Во время 44-дневной войны телеканалы выступили как основной источник информации. 90.4% людей получали информацию при помощи просмотра телеканалов», — заявил председатель правления Центра Социальных Исследований Захид Орудж на сегодняшнем брифинге.

Как сообщает #, далее он озвучил 44-дневный рейтинг телеканалов, согласно которому: Азербайджанское Телевидение (AzTV) был признан самым просматриваемым телеканалом (62.6%).

Второе место в рейтинге занял телеканал АTV (60.2%), третье — «Хазар ТВ» (59.8%).

Было отмечено, что в течение этого периода большинство телеканалов, в том числе AzTV, ATV и другие осуществляли прямые подключения с фронта, а сотрудники телекомпаний, подвергая себя опасности, доносили до мира информацию из горячих точек и мест ведения боевых действий.