Нужно называть вещи своими именами. Нынешнее руководство России не собирается ограничиваться формальным признанием так называемых «ЛНР» и «ДНР». Это вытекает из целого ряда заявлений, что звучат ныне в России. Так называемые «Донецкая и Луганская народные республики» будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Такое заявление сделал председатель комитета Думы по делам СНГ Леонид Калашников.

Накануне на заседании Совета безопасности России глава МВД Владимир Колокольцев предложил признать независимость Донбасса в административных границах, сложившихся до их «оккупации Украиной» — «от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами». После этого президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости «Донецкой и Луганской народных республик».

В СМИ уже пишут, что «Конституции» «ДНР» и «ЛНР» гласят, что заявленная территория этих республик соответствует территориям Донецкой и Луганской областей Украины. То есть, включая земли, которые находятся под контролем Украины. Что это значит? Для понимания ситуации сообщу, что только три района из восьми в Донецкой области в большей части полностью не управляются украинскими властями и контролируются непризнанной «ДНР».

То есть, под контролем Украины остается огромная территория, на которой живет население, численностью больше, чем вся Армения, к примеру. Перечислю города, что находятся под контролем Украины: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Торецк, Мирноград, Длброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Красногоровка, Лиман, Покровск, Мариуполь, Новогродово, Селидово, Славянск. А также — Александровский, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Покровский, Славянский, Ясиноватский районы.

Что касается Луганской области, то Украина контролирует около 60 % ее территории, на которой проживает более 30 % её населения и расположены 3 города областного значения и 12 районов в рамках административного деления. Это города — Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, а также Беловодский, Белокуракинский, Кременский, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский, Троицкий районы.

И вот всю эту территорию Россия собирается взять под свой контроль. О чем, повторюсь, открыто говорит не рязанский безработный Никифор, а целый председатель комитета Думы по делам СНГ Леонид Калашников. И вот уже мы также слышим, что «вице-спикер парламента» так называемой «ЛНР» Денис Мирошниченко призвал власти Украины отвести войска до границ Луганской области, в противном случае будут приняты меры. А это уже шантаж обнаглевших сепаратистов.

Которые потому и обнаглели, что поддерживаются Россией. Которая, судя по всему, не намерена останавливаться на захвате всей Луганской и Донецкой областей Украины. В РФ давно и открыто говорили о планах по созданию «Новороссии». В частности, еще 17 апреля 2014 года президент России Владимир Путин, отвечая на один из вопросов во время «прямой линии» с гражданами, сделал следующее заявление: «Пользуясь ещё царской терминологией, я хочу сказать, что это же не Украина, это Новороссия. Вот этот Харьков, Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса — они в царские времена не входили в состав Украины, а были переданы ей позже. Зачем это было сделано, я не знаю».

Так что, есть огромная вероятность того, что война перекинется и в эти украинские города. При этом важно понимать и другое. В понедельник в своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что «в 1922 году на пространстве бывшей Российской империи был образован СССР». Речь идет о том, что в этом году исполняется 101 лет с того дня, 15 марта 1921 года, как X съезд РКП(б) поставил задачу объединить РСФСР, Беларусь, Украину и республики Закавказья в единое новое государство. Выводы из всего уже происходящего напрашиваются совершенно очевидные.