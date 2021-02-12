Как жила дочь азербайджанского министра во Франции: AZTV покажет!- ВИДЕО

«Внимание, внимание, показывает Баку» — 14 февраля 1956 года этими словами начало вещание первое телевидение Азербайджана. Эта дата внесла большие изменения в политическую и культурную жизнь нашего народа.

Бакинский телевизионный комплекс, введенный в эксплуатацию в 1996 году, сегодня является основным вещательным центром страны. Телевизионная башня высотой 310 метров транслирует местные и зарубежные телевизионные программы.

В этот знаменательный для азербайджанского телевидения день телеканал AZTV представит новый проект «Люди столетия».

Как сообщили # в Отделе социального медиа и связей с общественностью AZTV, первый выпуск проекта будет посвящен всемирно известной азербайджанской писательнице Банин, творившей на французском языке.

Передача производства Brend media при поддержке Министерства Молодежи и Спорта в представлении Гусейна Джавадзаде будет показана по телеканалу 14 февраля в 22:00.

В передаче будут представлены уникальные кадры, связанные с жизнью до и после эмиграции внучки бакинских миллионеров Шамси Асадуллаева и Мусы Нагиева, дочери министра торговли и промышленности Азербайджанской Демократической Республики Мирзы Асадуллаева — Уммульбану Асадуллаевой, которая прославилась под псевдонимом Банин.

Проект готовился скрупулезно: его создатели встречались с литературным наследником, студенческим другом писательницы, побывали в гостях у английской аристократической семьи, хранящей ее богатый архив.

Уникальные архивные материалы были обнаружены в 400 километрах южнее Парижа – в деревне Хербернак. В передаче впервые будут представлены эти ценные материалы, в том числе и видео, которые до сих пор нигде не были показаны.

Впервые широкой зрительской аудитории будут продемонстрированы закадровые видеосъемки фильма, посвященного знаменитому писателю Эрнсту Юнгеру и Банин.

Также зрители увидят интервью с известным дипломатом Рамизом Абуталыбовым, который еще в советские годы помог Банин наладить связи с Азербайджаном.

Банин известна во Франции не только как автор замечательных романов, но и как прекрасный переводчик художественной литературы с русского, английского, немецкого. Она считалась одним из лучших знатоков творчества Бунина и Достоевского. Некоторые произведения последнего она перевела на французский.

Банин называют человеком мира. Она была бесстрашна, не боялась рассуждать по-своему. У нее было свое мнение на все.

В годы первой Карабахской войны, когда Азербайджан находился в информационной изоляции, она отправляла в журналы и газеты Франции статьи о справедливой истории конфликта, рассказывая всему миру об армянской оккупации азербайджанских земель. Живя на чужбине, Банин всегда уделяла в своем творчестве большое внимание теме азербайджанских традиций и обычаев.

После оккупации Азербайджана советской властью семья Асадуллаевых, потеряв миллионы, была вынуждена эмигрировать в Европу. Так начался эмигрантский период жизни Банин. Живя в Париже, она работала то секретаршей, то нянькой, то моделью. Банин стала первой в мире азербайджанкой, работавшей моделью.