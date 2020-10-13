Как закрепить армейские победы на информационном фронте?

Поручить вопросы медиа одному лицу и ожидать от него решения всех проблем бесполезно

Есть такая старая как мир истина: «Когда говорят пушки, музы молчат». Но в наше время эта фраза утратила свое значение. Сегодня, когда грохочут пушки, голоса журналистов и публицистов звучат еще громче.

Пока стороны конфликта заключили гуманитарное перемирие, обмениваются телами погибших и пленными, считают потери, уместно поговорить о наших потерях на информационном фронте.

Сейчас об информационной войне не говорит только ленивый. Официальные лица, эксперты, псевдо-эксперты каждый день обсуждают эту тему на телеканалах. Но говорить об одном и том же, еще не означает хорошо знать тему и суметь правильно наладить деятельность в этом направлении.

Информация о войне не является информационной войной

Наша армия доблестно проявила себя в самой крупной за последние 25 лет военной операции. Как вы полагаете, если армией не командовали бы из единого центра, а каждое подразделение воевало бы как умело, мы бы смогли победить?

Лично я не верю. Война везде война: баталии на информационном фронте тоже должны подчиняться похожим правилам. Здесь также необходимо единое командование, тактика, даже «специальное оружие», знания и навыки, а также технологии.

Журналист, надев на себя военную форму, выйдя в эфир и рассказывая о войне, не становится бойцом информационного фронта. Распространять о войне правдивую информацию и вести информационную войну – два разных понятия. Конечно, в военных условиях роль медиа, новостной журналистики в информационной войне важна, но она не является решающей. Решающим является другое.

Мы часто слышим фразу о том, что проигрываем в информационной войне Армении. Но при этом затрудняемся достичь какого-либо серьезного прорыва в войне со старым врагом на медиа фронте. Потому что не можем уточнить, чего нам не хватает. Понимая, что отстаем, причину ищем в непрофессиональности журналистов, в пассивности нашей диаспоры, и в большом количестве армян в иностранных СМИ.

Безусловно, здесь каждая деталь играет роль, но главным секретом превосходства Армении в информационном противостоянии – это правильное налаживание работы всего механизма. Да, механизма, я бы даже сказал машины!

Ереван начал серьезно готовиться к информационной войне еще с начала XXI века. Процесс был запущен с создания институциональных организаций для «преподавания современных информационных технологий» и подготовки специалистов именно в этой сфере. Эти кадры и в последующем не теряют связь с этим институтом, периодически проходят курсы повышения квалификации, примерно также как офицеры запаса. Эта структура многофункциональна: это и «мозговой центр» и «пульт управления».

Так как мы говорим об информационной войне, то говоря языком военных терминов, здесь обучают тактике и технике ведения боя, а на языке информации – здесь разрабатываются технологии и тезисы по манипуляции общественным мнением.

Медиа ресурсы играют в этой войне роль «боеприпасов», а журналисты и блогеры функцию «стрелков».

Например, на нынешнем этапе войны армянская пропагандистская машина запустила и последовательно внушает миру четыре тезиса: «Войну с Арменией ведет Турция, которая управляет Азербайджаном», «В составе азербайджано-турецких войск сражаются террористы из Сирии, Афганистана и других стран», «Азербайджанская армия воюет не с армянскими войсками, а с мирным населением, избрав в качестве мишеней населенные пункты», и в конечном итоге «Целью мусульман является новый геноцид армян».

Таким образом, они отвлекают внимание от сути конфликта, а именно, Азербайджан ведет военные действия на своей международно признанной территории, цель которых положить конец продолжающейся свыше 30 лет оккупации.

Информационная атака ведется настолько последовательно, технологии настолько точны, что сейчас, когда заходит речь о Карабахской войне, на Западе и в России на первый план выходят темы «сирийские террористы» и «расправа с мирным населением». Вы каждый день становитесь свидетелями этого и в интернете, и смотря иностранные каналы.

Под этим идеологическим воздействием многие просто потеряли нить логического мышления. Они не задумываются, нуждается ли армия Азербайджана, намного превосходящая армию Армении и по количеству и по силе, в террористах? Если война ведется в основном летательными аппаратами, высокоточными артиллерийскими установками, кому нужны вооруженные автоматами арабские наемники? Если бы армяне нашли бы на поле боя хоть одного террориста, то демонстрировали бы его всему миру и каждой стране в отдельности, почему же они ограничиваются распространением инсценированных (фейковых) видеосюжетов?

Как получается, что у Азербайджана, который ведет войну «грязными методами», убитых и раненных среди мирного населения больше, чем у «гуманной» Армении?

Фейк — не побочный продукт медиа, это уже индустрия

Технологии создания фейков настолько развились, что борьба с ними вышла за рамки возможностей обычных средств массовой информации. По-моему, в Азербайджане каждый видит, что большинство материалов о войне, распространяемых армянской машиной пропаганды, основаны на фейковых новостях и «левых» сюжетах.

Но одно дело, когда ты, зная ситуацию не понаслышке, видишь это, и совсем другое, когда надо показать и доказать кому-то. Мы, как общество, уже несколько десятилетий страдаем от армянской пропаганды, все это очень хорошо видим, на словах жалуемся (рассказываем) друг другу, но ничего для борьбы с фейковой информацией не предпринимаем.

Возложив эти обязательства на журналистов, мы считаем, что процесс завершен. Простое вранье разоблачить легко, но доказать, что фейк, созданный искусственным интеллектом при помощи сложнейших программ, фальшивка, еще раз повторюсь, не под силу обычным средства массовой информации.

В европейских странах (включая Армению), мультимедийная система которых мне знакома, Азербайджан — единственная страна, где нет такого специализированного ресурса.

Создание такого ресурса и его скоординированная деятельность с упомянутым выше «мозговым центром» необходимо. Может ли армия воевать без радаров? Этот ресурс должен стать нашим радаром в информационной войне, барьером для предотвращения ударов вражеской медиа.

Урегулирование деятельности медиа состоит не только из ограничений

Чтобы вы не говорили, но войны всегда будут темой номер один для медиа! Зачастую здесь сталкиваются интересы воюющих стран и их медиа.

С начала военных действий в Азербайджане ограничен доступ в интернет и социальные сети, практически прервалась связь местных медиа с зарубежными источниками, затруднена деятельность иностранных журналистов в прифронтовой зоне.

Цель ясна, никто не оспаривает легитимность данного решения, никто не считает его ошибочным. Ошибка только в том, что в условиях войны урегулирование деятельности медиа свелось к ограничениям.

А результат — налицо. Голос Азербайджан слабо слышен в мире, сузились и без того ограниченные возможности ведения информационной войны.

Мир в основном смотрит на происходящие события через призму информации, распространяемую Арменией. Ведь можно было подойти избирательно или хотя бы усилить деятельность каких-то государственных СМИ, той же самой пресс-службы Минобороны, и компенсировать этот недостаток. Не то, что можно, а необходимо!

Например, Минобороны Армении наряду со своим официальным сайтом усилило отдельные сайты своих же сотрудников. Эти сайты стали популярными не только в Армении, но и за ее пределами, и делают даже больше, чем их армия.

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Конечно, поднятые здесь вопросы — это не все задачи, которые предстоит решить в области информационной войны, но это их основа. Для их решения нужно время. А времени нет. Как минимум, мы должны начать с решения тех проблем, которые на виду. Для этого необходимо привлечь команду специалистов. Неправильно доверять все, что связано с медиа одному человеку, и ожидать, что он решит проблемы.

Или, по крайней мере, на телевидении не к месту говоря об информационной войне, не сыпать соль на раны тех, кто с болью в сердце говорит о наших же слабостях.

Айхан

Pressklub.az